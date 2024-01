https://fr.sputniknews.africa/20240126/loccident-veut-declencher-une-revolution-en-russie-mais-il-ny-parviendra-pas-1064792774.html

L'Occident veut déclencher une révolution en Russie, mais il n'y parviendra pas

L’Occident veut déclencher une révolution en Russie, mais il n’y parviendra pas

selon Sergueï Narychkine, chef des services de renseignement russes SVR. 26.01.2024

"La communauté occidentale du renseignement et tout d’abord celle américaine, croyait sincèrement au pouvoir de sa technologie pour renverser les régimes dits indésirables", a déclaré Sergueï Narychkine, directeur des services de renseignement russes SVR, dans une interview à Sputnik.Ils veulent déclencher une révolution, mais "bien entendu, rien de tout cela n’a fonctionné et ne fonctionnera".Le SVR dispose d’informations selon lesquelles les dirigeants occidentaux et leurs services de renseignement "se rendent compte que la situation en Russie est stable, ils constatent que le peuple s’est en fait uni autour des autorités"."Les services de renseignement occidentaux, principalement le MI6 britannique, préparent des groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens" à des provocations contre les centrales nucléaires en Russie, selon lui.Cependant, le dialogue entre les renseignements américain et russe reste un objectif primordial, insiste Sergueï Narychkine.

