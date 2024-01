https://fr.sputniknews.africa/20240126/la-defense-russe-devoile-larsenal-darmes-recu-par-ses-troupes-en-2023-1064794788.html

La Défense russe dévoile l'arsenal d'armes reçu par ses troupes en 2023

En 2023, les troupes russes ont reçu 3.500 drones fabriqués en Russie, plus de 100 avions, 150 hélicoptères, indique la Défense russe. 26.01.2024, Sputnik Afrique

De plus, la marine a reçu plus de 7.700 missiles, dont des Zircon, Kalibr et Uran, selon un vice-ministre de la Défense.Les forces terrestres ont reçu 6 systèmes de missiles anti-aériens, plus de 4.000 véhicules blindés.Les entreprises militaires russes continuent d'augmenter le rythme et le volume de production de blindés, y compris le char de combat principal T-90M."En se fondant sur les résultats de l’opération militaire spéciale, les développeurs et fabricants d'armes ont réalisé plus d'une centaine d'améliorations fondamentales de leurs produits", a fait savoir Alexeï Krivoroutchko.

