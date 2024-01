https://fr.sputniknews.africa/20240126/fin-de-lere-de-limpunite-alger-entend-convoquer-une-reunion-du-cs-de-lonu-sur-gaza-1064804625.html

"Fin de l'ère de l'impunité": Alger entend convoquer une réunion du CS de l'Onu sur Gaza

Après le jugement de la CIJ sur l'accusation de génocide contre Israël, l'Algérie a annoncé son intention de convoquer une réunion du Conseil de sécurité de... 26.01.2024, Sputnik Afrique

L'Algérie convoquera une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu pour garantir la mise en application de la décision prise ce 26 janvier par la Cour internationale de justice de l'Onu concernant Israël, a annoncé le ministère algérien des Affaires étrangères. Alger a également renouvelé sa "haute appréciation et son soutien à l'Afrique du Sud pour sa saisine" de la CIJ qui "vient de reconnaître de matière éclatante le bien-fondé de sa démarche".La plus haute juridiction de l'Onu, qui siège à La Haye, a enjoint Israël à empêcher tout acte éventuel de "génocide" et à autoriser l'accès humanitaire à Gaza. L'Afrique du Sud avait lancé la procédure auprès de la CIJ en estimant qu'Israël viole la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948.

