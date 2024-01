https://fr.sputniknews.africa/20240126/crash-en-afghanistan-le-pilote-ayant-survecu-raconte-le-sauvetage-de-lequipage---video-1064792358.html

Crash en Afghanistan: le pilote ayant survécu raconte le sauvetage de l'équipage - vidéo

Crash en Afghanistan: le pilote ayant survécu raconte le sauvetage de l'équipage - vidéo

"Lorsque je volais, j'ai remarqué qu'il y avait un village sur notre gauche, je m'en souvenais ". Le pilote ayant survécu au crash de l'avion Falcon en... 26.01.2024, Sputnik Afrique

Le 20 janvier, un Falcon 10 s'est écrasé dans la province du Badakhchan, dans le nord de l'Afghanistan. Il effectuait un vol charter dans un but médical sur le trajet Gaya (Inde) - Tachkent (Ouzbékistan) - Joukovski (Russie).Il y avait 6 personnes à bord: quatre membres d'équipage et deux passagers. Plus tard, l'Agence fédérale de l'aviation civile russe, Rossaviatsia, a annoncé que quatre personnes avaient été retrouvées vivantes. L'accident s'est produit dans une zone montagneuse, difficile d'accès, de cette province traversée par le massif de l'Hindou Kouch, avec des sommets culminant à plus de 7.000 mètres.

