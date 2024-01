https://fr.sputniknews.africa/20240126/ce-pays-africain-entend-se-doter-de-cinq-nouveaux-avions-en-2024-1064801339.html

Ce pays africain entend se doter de cinq nouveaux avions en 2024

La compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire, renflouée par l’État, envisage d’acheter cinq nouveaux Airbus et augmenter le nombre de destinations en 2024, indique... 26.01.2024, Sputnik Afrique

Cinq avions Airbus viendront compléter la flotte d’Air Côte d’Ivoire en 2024, a annoncé le 25 janvier le directeur général de la compagnie aérienne, Laurent Loukou, cité par l’Agence Ecofin.La compagnie achètera trois Airbus 319 et un A330 neo et acquerra en leasing un A320. La flotte de l'entreprise aérienne comprendra alors 14 aéronefs.Nouvelles destinations en Afrique et EuropeDe plus, Air Côte d'Ivoire envisage d’étendre son réseau long-courrier avec de nouvelles lignes à être ouvertes à destination en Afrique du Nord et en Europe.À partir d’avril, le transporteur veut lancer des vols directs vers Casablanca et Paris. En 2025, les destinations pour Beyrouth et Londres seront lancées, ce qui complétera son réseau actuellement constitué de plus de 20 destinations.La réalisation de ce plan d’expansion est le résultat de l’amélioration de la situation d’Air Côte d’Ivoire renflouée par l’État, note Agence Ecofin. La compagnie aérienne compte atteindre l’équilibre financier dès 2024.

