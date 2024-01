https://fr.sputniknews.africa/20240125/une-perspective-de-developpement-plus-claire-voila-pourquoi-le-nigeria-devrait-adherer-aux-brics--1064779291.html

"Une perspective de développement plus claire": voilà pourquoi le Nigeria devrait adhérer aux BRICS

Il y a peu, le ministre nigérian des affaires étrangères a exprimé le désir de son pays de rejoindre l'alliance des BRICS, suscitant un débat sur les avantages... 25.01.2024, Sputnik Afrique

La présence du Nigeria, la plus grande économie d'Afrique et la nation la plus peuplée au sein des BRICS a une signification symbolique, a déclaré le Dr. Is'haq Modibbo Kawu, éminent journaliste et politologue nigérian, dans une interview à Sputnik Afrique.Selon lui, l'inclusion du Nigeria dans les BRICS renforcerait l'importance de l'institution et contribuerait à l'évolution actuelle vers un nouvel ordre mondial multipolaire.En ce qui concerne les contributions potentielles du Nigeria en tant que partenaire des autres membres des BRICS, M. Kawu a souligné l'essor des secteurs de la fabrication, de la finance, des services, de la technologie et du divertissement dans le pays.L'expert politique a également suggéré que la participation du Nigeria aux BRICS pourrait positionner le pays comme une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest, stimulant la croissance économique régionale et facilitant une transition des influences coloniales historiques vers une plus grande intégration régionale.

