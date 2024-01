https://fr.sputniknews.africa/20240125/lukraine-a-perdu-plus-de-900-soldats-et-des-armes-etrangeres-en-24-heures-1064788495.html

L'Ukraine a perdu plus de 900 soldats et des armes étrangères en 24 heures

Les troupes ukrainiennes ont perdu huit chars et plus de 900 soldats en 24 heures,tselon un bilan quotidien du ministère russe de la Défense. 25.01.2024, Sputnik Afrique

Ces dernières 24 heures, l'armée russe a repoussé neuf attaques ukrainiennes sur trois axes et porté des frappes sur les troupes ukrainiennes dans trois autres directions de l'opération militaire spéciale, a annoncé ce jeudi 25 janvier le ministère russe de la Défense.En 24 heures, Kiev a perdu au moins 925 soldats, huit chars, quatre blindés de combat d'infanterie et 14 autres blindés.Les tirs de l'artillerie russe ont entre autres touché plusieurs armes de production occidentale: un lance-roquettes multiples M270 et deux obusiers M777 américains, un canon automoteur Krab polonais, un lance-roquettes multiples RM-70 Vampire tchèque. La défense aérienne russe a abattu quatre roquettes HIMARS, un missile tactique Totchka-U et détruit 91 drones ukrainiens.

