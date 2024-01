https://fr.sputniknews.africa/20240125/le-cameroun-met-en-garde-contre-la-propagation-de-la-haine-pendant-la-can-1064775533.html

Le Cameroun met en garde contre la propagation de la haine pendant la CAN

Le Cameroun met en garde contre la propagation de la haine pendant la CAN

Le Conseil national de la communication du Cameroun a déploré le rôle négatif des réseaux sociaux dans la propagation des discours de haine pendant la Coupe... 25.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-25T09:09+0100

2024-01-25T09:09+0100

2024-01-25T09:09+0100

coupe d'afrique des nations can

football

haine

cameroun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/19/1064775289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61adec069cf25406910d3e26286dba0c.jpg

"Le Conseil a noté la récurrence des discours de haine qui conduisent souvent à la stigmatisation et à la provocation pure et simple qui proviennent principalement des réseaux sociaux et dans certains cas relayés par les médias traditionnels", a indiqué le président du Conseil, Joseph Chebongkeng Kalabubsu, dans un communiqué rendu public mercredi.Les médias doivent éviter les comportements controversés et adhérer au fair-play et au patriotisme, a-t-il ajouté.M. Kalabubsu a fait remarquer que les médias devaient se conformer aux exigences professionnelles et éthiques et favoriser l'unité et la cohésion sociale.

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

coupe d'afrique des nations can, football, haine, cameroun