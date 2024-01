https://fr.sputniknews.africa/20240125/langola-genere-plus-de-30-milliards-de-dollars-de-recette-petroliere-en-2023-1064778983.html

L'Angola génère plus de 30 milliards de dollars de recette pétrolière en 2023

L’Angola a exporté près de 400 millions de barils de pétrole brut en 2023, générant des recettes estimées à plus de 30 milliards de dollars, a annoncé le... 25.01.2024, Sputnik Afrique

S’exprimant lors d’une réunion tenue, mercredi à Lusaka, pour présenter les performances du secteur pétrolier en 2023, M. Barroso a souligné que le prix du Brent sur le marché international a connu une tendance baissière durant les derniers mois, influencé par plusieurs facteurs exogènes.Soulignant que le prix moyen du baril de pétrole brut était de 81 dollars en 2023, il a précisé que la Chine est restée la principale destination des exportations pétrolières angolaises avec 57%.Par ailleurs, le responsable a fait savoir que le pays a exporté plus de 100 millions de barils de pétrole brut au quatrième trimestre de 2023, engendrant des revenus estimés à près de 9 milliards de dollars.Le secteur pétrolier constitue un axe majeur de l'économie angolaise. Ce pays d’Afrique australe occupe le 16ème rang mondial avec 2,2% de la production mondiale.Cependant, le pays observe depuis quelques années une baisse de la production. Selon les autorités, cette situation est due notamment à la maturation de ses champs pétrolifères, le faible développement des champs marginaux et les arrêts d'exploitation non programmés

angola

Maghreb Arabe Presse

