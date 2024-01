https://fr.sputniknews.africa/20240125/la-russie-et-lafrique-ont-les-relations-les-plus-chaleureuses-en-depassant-les-stereotypes-1064786443.html

"La Russie et l'Afrique ont les relations les plus chaleureuses, en dépassant les stéréotypes"

L'Afrique est le berceau de pratiques culturelles essentielles, avance un responsable de l'Union de la diaspora africaine en Russie interrogé par Sputnik... 25.01.2024

"La Russie et l'Afrique ont probablement les relations les plus chaleureuses, en dépassant les stéréotypes", avance auprès de Sputnik Afrique Masamba Kah, responsable de l’Union de la diaspora africaine en Russie.Il a été interrogé par Sputnik Afrique à l’occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, célébrée le 24 janvier. L'Afrique est le berceau de pratiques culturelles essentielles, avance Masamba Kah. Pour lui, cette culture a une force unificatrice.Il met en lumière la perception de la culture africaine en Russie, où il vit ces derniers temps. Pour lui, la culture russe est "l'une des plus tolérantes, sinon la plus tolérante".En général, les cultures russe et africaine "sont très similaires en termes, tout d'abord, de simples valeurs humaines fondamentales", avance Masamba Kah.

