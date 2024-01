https://fr.sputniknews.africa/20240125/il-y-a-un-parti-pris-systematique-des-medias-qui-est-un-parti-pris-anti-russe-1064780532.html

Le silence de la communauté internationale concernant le crash de l'avion russe Il-76 témoigne du "parti pris systématique des médias qui est un parti pris...

"Dans les pays vassalisés par Washington, il y a un parti pris systématique des médias qui est un parti pris anti-russe", estime auprès de Sputnik Afiruque François Asselineau. Il interprète le silence de la communauté internationale concernant le crash de l’avion russe Il-76."Tous les faits, toutes les exactions qui peuvent être commises contre la Russie ne sont jamais mentionnées", dénonce le politicien français.Pour lui, "il n'y aura aucune condoléance qui sera présentée ni par l'Ukraine, ni par les médias occidentaux qui auront vite fait de changer de sujet".L’échange des prisonniers planifié et annulé après l’écrasement de l’avion russe "témoigne d'un certain désarroi et d'une désorganisation du côté des autorités ukrainiennes", conclut-t-il.L'avion russe Il-76m a été abattu le 24 janvier dans une région russe de Belgorod. L’appareil transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens en vue d’un échange. Les 74 passagers ont tous trouvé la mort. Moscou a qualifié la destruction de l’appareil d’"acte terroriste" de Kiev.

