Il-76 abattu: Moscou présente les premiers résultats de l'enquête

"Le 24 janvier 2024, un avion de transport militaire Il-76 s'est écrasé à quelques kilomètres du village de Yablonovo, dans la région de Belgorod. Il avait à son abord six membres d'équipage, des membres de la police militaire et plus de 60 prisonniers de guerre ukrainien. Tous les occupants de l'appareil ont péri. Le Comité a lancé une procédure pénale conformément à l'article 205 du Code pénal russe (attentat terroriste", précise le comité.