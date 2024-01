https://fr.sputniknews.africa/20240124/trump-remporte-la-primaire-republicaine-du-new-hampshire-se-rapprochant-plus-de-linvestiture-1064759292.html

Trump remporte la primaire républicaine du New Hampshire, se rapprochant plus de l'investiture

Trump remporte la primaire républicaine du New Hampshire, se rapprochant plus de l'investiture

L'ancien Président Donald Trump a remporté, mardi, la primaire républicaine du New Hampshire, ouvrant la voie vers l'investiture de son parti en vue des... 24.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-24T09:19+0100

2024-01-24T09:19+0100

2024-01-24T09:19+0100

états-unis

donald trump

élection présidentielle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/15/1064725424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d34929c03e44cab0108fa14527340086.jpg

Selon les médias américains, Trump a battu l'ancienne ambassadrice auprès de l'Onu, Nikky Haley, lors de la primaire organisée dans le petit État du nord-est.La semaine dernière, Trump avait dominé le caucus de l'Iowa en remportant 51% des voix, contre 21% pour le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et 19% pour Nikky Haley. Le milliardaire new-yorkais avait survolé ce premier test républicain, après avoir raflé 98 des 99 circonscriptions de l'Iowa.Depuis, DeSantis a annoncé qu'il mettait fin à sa candidature aux élections présidentielles, tout en exprimant son soutien à l'ancien président Donald Trump.Réagissant à sa défaite au New Hampshire, Haley a promis de rester dans la course.L'ancienne gouverneur de Caroline du Sud a reconnu sa défaite, soulignant que "cette course est loin d'être terminée". "Il reste des dizaines d’États à parcourir", a-t-elle ajouté.La candidate républicaine s’est engagée à poursuivre sa campagne en Caroline du Sud, son État d’origine, qui tient sa primaire le 24 février.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, donald trump, élection présidentielle