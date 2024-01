Le chef de la diplomatie tchadienne Mahamat Saleh Anadif, en visite à Moscou, s'est entretenu avec le représentant spécial du Président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov, a annoncé ce mercredi 24 janvier le ministère russe des Affaires étrangères.Les interlocuteurs ont évoqué: Le ministre tchadien est arrivé en Russie au sein d'une délégation de son pays dirigée par le Président de Transition Mahamat Idriss Déby Itno.

Le règlement des conflit sur le continent africain et l'évolution de la situation au Sahara-Sahel ont été au centre d'entretiens entre le ministre tchadien des... 24.01.2024, Sputnik Afrique

Le Tchad et la Russie discutent du règlement des conflits en Afrique

Le Tchad et la Russie discutent du règlement des conflits en Afrique

Le Tchad et la Russie discutent du règlement des conflits en Afrique

© Sputnik . Pavel Bednyakov Accéder à la base multimédia Mahamat Saleh Annadif, ministre tchadien des Affaires étrangères, au forum Russie-Afrique (archive photo) © Sputnik . Pavel Bednyakov / Accéder à la base multimédia

Le règlement des conflit sur le continent africain et l'évolution de la situation au Sahara-Sahel ont été au centre d'entretiens entre le ministre tchadien des Affaires étrangères et le représentant du Président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique.