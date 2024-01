https://fr.sputniknews.africa/20240124/le-kremlin-annonce-disposer-dinfos-fiables-sur-la-presence-de-mercenaires-francais-en-ukraine-1064767681.html

Le Kremlin annonce disposer d'infos fiables sur la présence de mercenaires français en Ukraine

Alors que la France affirme qu’elle ne peut rien faire pour empêcher ses ressortissants d’aller faire la guerre en Ukraine, Moscou assure avoir des... 24.01.2024, Sputnik Afrique

Des mercenaires français combattent aux côtés de l’armée ukrainienne, la Russie a des informations fiables à ce sujet, a déclaré ce mercredi 24 janvier Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.Selon lui, Paris devrait prendre plus de soin de ses citoyens et leur "recommander vivement de ne pas prendre part aux actes largement criminels du régime de Kiev", a-t-il noté.Le 17 janvier, la Défense russe avait indiqué avoir porté une frappe de précision sur un bâtiment à Kharkov qui avait abrité des mercenaires français. Plus de 60 mercenaires ont été tués et une vingtaine d’autre blessés, selon le ministère russe.

