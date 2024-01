https://fr.sputniknews.africa/20240124/il-ny-aura-pas-de-solution-pacifique-en-ukraine-sans-la-russie-rappelle-la-suisse-1064766896.html

Il n'y aura pas de solution pacifique en Ukraine sans la Russie, rappelle la Suisse

Le règlement pacifique concernant l'Ukraine est impossible sans la participation de Moscou, a dit le chef de la diplomatie suisse, suite à sa rencontre avec le... 24.01.2024, Sputnik Afrique

Selon Ignazio Cassis, chef de la diplomatie suisse, il n'y aura pas de solution pacifique en Ukraine sans la Russie.Le 23 janvier à New York, avant une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu, il a rencintre ke ministre russe des Affaires étrangères. Le but de cette entrevue était d’établir un dialogue qui se poursuivra vers la recherche de la formule de paix, selon Ignazio Cassis. Quant à Sergueï Lavrov, lors de la rencontre, il a pointé "l’éloignement continu de la Suisse des principes de neutralité et de son soutien inconsidéré au régime de Kiev", selon le ministère russe des Affaires étrangères.

