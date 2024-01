https://fr.sputniknews.africa/20240124/cette-compagnie-aerienne-africaine-remporte-un-prix-des-brics--1064769135.html

Cette compagnie aérienne africaine remporte un prix des BRICS

L’Éthiopie, devenue membre des BRICS en janvier, reçoit déjà des récompenses. Sa compagnie aérienne Ethiopian Airlines a annoncé avoir reçu le prix de... 24.01.2024, Sputnik Afrique

Ethiopian Airlines s’est vu décerner le prix de l’entreprise durable des BRICS. La cérémonie de remise de la récompense s’est tenue à New Delhi le 19 janvier, a annoncé le 23 janvier la compagnie aérienne.La compagnie a partagé sur le réseau social X (ex-Twitter) plusieurs images des membres de sa délégation en Inde.Le Prix a été remis durant l'évènement des Prix de reconnaissance annuels 2024, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des BRICS (BRICS-CCI).L’Éthiopie avait intégré les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) le 1er janvier dernier, aux côtés des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Iran et de l'Égypte.

