Un amateur de mécanique africain ambitionne de construire un avion de chasse 100% burkinabè

"Quand je regarde dans mon pays à gauche, à droite, on voit que tout ce qu'il y a là, ce sont des véhicules importés. Il faut que nous aussi on crée quelque chose qui vient de chez nous", a-t-il poursuivi.Appel à un pays amiLe projet de l’avion de chasse est déjà bien avancé, cependant il manque certains éléments importants. Parmi eux, "des systèmes pour le contrôler avec un téléphone ou bien un ordinateur" et "des gazeuses". C’est pour cela que le fabricant a décidé de se tourner vers la Russie.Avec un soutien, espère-t-il, “on peut fabriquer même des blindés”.Développement des dronesEn plus des avions de chasse, les drones sont également dans le viseur de M.Sawadogo. Or, il avoue qu’à la différence des avions dont "la base est déjà au top", ce projet est en cours de "réflexion".Toutefois, le créateur a livré quelques détails: "Pour les drones, on a utilisé des fers ordinaires du Burkina Faso pour la construction et après on a utilisé des ventilos pour l'équilibre […]. On a une batterie pour faire fonctionner le ventilo".Une fois finalisés, les drones pourront servir tant dans le domaine militaire que civil, a ajouté Devis Sawadogo.Un parcours extraordinaireAvant de porter son regard sur les appareils militaires, M.Sawadogo, aussi connu sous le nom de "Desk le célèbre", a confectionné de ses propres mains deux voitures. Il a même été primé à deux reprises au salon international de l’automobile du Faso.Qui plus est, ses talents vont au-delà du domaine de la mécanique. Le Burkinabè est également artiste. Ses prestations lui permettent de "gagner certains sous" pour les investir ensuite dans les véhicules et avions de chasse, selon ses propres aveux."Oui, j'ai toujours poussé le côté artistique", a-t-il admis.

