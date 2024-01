https://fr.sputniknews.africa/20240123/mandela-adjuge-vendu-la-vente-aux-encheres-qui-derange-en-afrique-du-sud-1064756321.html

Mandela adjugé vendu: la vente aux enchères qui dérange en Afrique du Sud

La mise aux enchères de biens ayant appartenu au père de la lutte contre l’apartheid a du mal à passer en Afrique du Sud. 23.01.2024, Sputnik Afrique

L’Agence sud-africaine du patrimoine (SAHRA) se demande comment des effets personnels de Mandela sont arrivés sur le sol américain.Parmi les objets proposés par la maison des ventes Guernsey’s, on retrouve des appareils auditifs de Mandela, sa carte d'identité, des cadeaux de dirigeants du monde entier ou encore des articles de sa garde-robe.Décision de justiceLe gouvernement sud-africain était déjà parvenu à bloquer les tentatives d’enchère, mais la Haute Cour avait retoqué la décision en décembre.Outre la SAHRA, le ministère des Sports, des Arts et de la Culture et le musée de Robben Island, où Mandela a été emprisonné, se sont opposés à la décision du tribunal. Une demande d'appel a été faite devant la Haute Cour.

