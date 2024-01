Les USA🇺🇸 font preuve d'un "complexe de supériorité" et d'un "complexe d'impunité" croissants

L'administration US actuelle n'est intéressée par aucun dialogue politique avec la Russie

Les politiciens US n'ont tiré aucune leçon des politiques inacceptables poursuivies par Washington après l'effondrement de l'URSS

De plus en plus de cruauté se produira dans le monde arabe et musulman jusqu'à ce qu'un État palestinien soit créé.