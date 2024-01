https://fr.sputniknews.africa/20240123/la-dette-americaine-atteint-un-niveau-record-1064743046.html

La dette américaine atteint un niveau record

L’économie américaine accumule de plus en plus de dettes sans en voir la fin alors que les enjeux augmentent, selon de récentes données gouvernementales. 23.01.2024, Sputnik Afrique

La dette publique américaine a augmenté pendant la pandémie et a récemment dépassé les 34.000 milliards de dollars, soit un niveau record même en tenant compte de l’inflation. La solvabilité à long terme des programmes de prestations sociales tels que Medicare et la sécurité sociale demeure un casse-tête pour le gouvernement fédéral. Une nouvelle bataille autour du plafond de la dette se profile au début de l’année prochaine, puisque l'accord conclu pour l’augmenter en mai dernier expire en janvier 2025. Au cours du siècle dernier, la dette fédérale américaine est passée de 403 milliards de dollars corrigés de l’inflation en 1923 à 33.170 milliards de dollars en 2023. Le ratio dette américaine/PIB a dépassé 100% en 2013 et s'élève actuellement à 123%, selon le Fonds monétaire international (FMI). Le Japon a le ratio dette/PIB le plus élevé, soit 255%. Sa dette nationale dépasse 100% de son PIB depuis plus de deux décennies. La dette nationale de la Chine dépasse 80% de son PIB, selon les données du FMI.

