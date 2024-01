https://fr.sputniknews.africa/20240123/des-cibles-houthies-au-yemen-frappees-une-huitieme-fois-par-washington-et-londres-1064742776.html

Des cibles houthies au Yémen frappées une huitième fois par Washington et Londres

Des cibles houthies au Yémen frappées une huitième fois par Washington et Londres

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené, lundi, de nouvelles frappes contre des cibles houthies au Yémen, marquant la huitième série d’attaques de l’armée... 23.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-23T06:17+0100

2024-01-23T06:17+0100

2024-01-23T06:17+0100

états-unis

yémen

houthis

pentagone

frappe aérienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0d/1064597730_0:0:2461:1384_1920x0_80_0_0_667a398d01926235e298127194588df7.jpg

Les deux pays avaient mené le 11 janvier des frappes visant plus de 30 cibles houthies. Les États-Unis ont déployé des avions de combat depuis le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower dans le cadre des nouvelles frappes. Le Président américain, Joe Biden, s'est entretenu lundi avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, a annoncé la Maison Blanche plus tôt dans la journée, au sujet de plusieurs questions, notamment la sécurité en mer Rouge. Les États-Unis ont mené huit frappes contre des cibles houthies au Yémen depuis le 11 janvier, la majorité de ces attaques étant menées unilatéralement. Les attaques ont ciblé notamment des drones, des missiles balistiques anti-navires et des missiles de croisière antinavires. La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré lundi que les Houthis n'avaient pas lancé de nouvelle attaque contre des navires commerciaux depuis le 18 janvier. Les États-Unis ont désigné de nouveau les Houthis comme étant une entité "terroriste", suite aux attaques menées contre des navires dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. "Depuis novembre, les Houthis ont lancé des attaques sans précédent contre les navires maritimes internationaux dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, ainsi que contre les forces militaires positionnées dans la région pour défendre la sûreté et la sécurité de la navigation commerciale", a affirmé le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, dans un communiqué. "Ces attaques contre le transport maritime international ont mis les marins en danger, perturbé la libre circulation du commerce et interféré avec les droits et libertés de navigation", a ajouté Blinken. En décembre, les Etats-Unis ont mis en place une force navale multinationale pour protéger les navires dans la mer Rouge. La semaine dernière, la marine américaine a intercepté un navire au large des côtes somaliennes à destination des régions du Yémen contrôlées par les Houthis et qui transportait des composants de missiles de fabrication iranienne, a annoncé le commandement central dans un communiqué.

états-unis

yémen

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, yémen, houthis, pentagone, frappe aérienne