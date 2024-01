https://fr.sputniknews.africa/20240123/ce-que-lon-sait-de-charles-roussel-mercenaire-francais-qui-serait-present-a-kharkov-1064745629.html

Ce que l'on sait de Charles Roussel, mercenaire français qui serait présent à Kharkov

Ce que l'on sait de Charles Roussel, mercenaire français qui serait présent à Kharkov

Charles Bertin Roussel est né le 1er septembre 1996. On en sait peu de sa vie avant son parcours ukrainien.Il est venu en Ukraine au printemps 2023, où il a rejoint le 2ème bataillon de la Légion internationale. Il était connu sous l'indicatif "Rapace" et utilisait ce nom pour alimenter son compte TikTok.Il a été réengagé au service en juin 2023 et servait dans l'unité A4071 comme assistant du tireur de lance-grenades (photo 3).Roussel serait blessé en août 2023. Le 15 septembre, sa cousine a publié une photo avec lui, on pourrait croire qu'il serait revenu en France pour se soigner.En novembre dernier, il a recommencé à poster des vidéos depuis l'Ukraine. Toutefois, sur sa plus récente vidéo datant de 4 jours, des mercenaires apparaissent en t-shirt, tandis que l'hiver bat son plein. L'homme continue à répondre dans les commentaires, sa neutralisation n'est donc pas confirmée.

