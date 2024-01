Berenger Minaud, ce tiktokeur-mercenaire français qui serait présent à Kharkov

https://fr.sputniknews.africa/20240123/berenger-minaud-ce-tiktokeur-mercenaire-francais-qui-serait-present-a-kharkov-1064746239.html

Né le 30 décembre 1978 en Savoie, Berenger Minaud a suivi une carrière militaire.Il était chef de pièce d'artillerie dans l'armée de terre à Suippes entre avril 1997 et avril 2005, au sein du 40ème régiment d'artillerie (RA). Berenger a quitté l’armée sous-officier pour devenir chauffeur-livreur.Il serait arrivé en Ukraine en mars 2022. Mi-novembre, il a été blessé au bras au combat et transporté pour hospitalisation à Kiev.️Il a été de nouveau recruté au service en Ukraine en juillet 2023 en tant que commandant de l'unité A4010.Le mercenaire communique abondamment sur son parcours en Ukraine sur TikTok. Il diffuse notamment une photo montant le drapeau des ultranationalistes du Secteur droit*. Sur la photo 1, tirée de TikTok, son chevron dit "Né pour tuer pour l'Ukraine", accompagné d'un crâne.Il a des profils privatisés sur Facebook** et Instagram**.Le 17 janvier, le jour où la Russie avait annoncé la frappe à Kharkov, l'homme a posté une vidéo sur TikTok. Toutefois, la même vidéo avait été précédemment postée en 2022, donc le sort de Berenger n'est pas clair.*Organisation extrémiste interdite en Russie**Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

