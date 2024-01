https://fr.sputniknews.africa/20240122/un-helicoptere-innovant-modulable-russe-prend-lair-pour-la-premiere-fois--1064736527.html

Un hélicoptère innovant modulable russe prend l'air pour la première fois

L'hélicoptère léger polyvalent Ka-226T, fabriqué par une filiale du groupe russe Rostec, a effectué son premier vol dans la région de Kolyma, à... 22.01.2024, Sputnik Afrique

Sa particularité: l'emploi d'un schéma de conception modulaire. À cause de cela, cet engin possède une apparence plutôt inhabituelle.Sur l'aérodrome, cela ne prend que 30 minutes pour transformer complètement du type de ce giravion. Avec le remplacement d'un module par un autre, Ka-226T peut être décliné rapidement en versions: passager, cargo, ambulance ou recherche et sauvetage. Une version agricole est aussi à venir.Sa conception coaxiale assure la compacité et une grande manœuvrabilité: l'engin est capable de résister aux vents latéraux et possède un taux de montée élevé. Le Ka-226T peut atterrir sur des sites extrêmement étroits, y compris sur de petits navires.

