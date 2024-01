https://fr.sputniknews.africa/20240122/croissance-africaine-ces-pays-qui-vont-appuyer-sur-laccelerateur--1064729073.html

Croissance africaine: ces pays qui vont appuyer sur l’accélérateur

Croissance africaine: ces pays qui vont appuyer sur l’accélérateur

La croissance africaine devrait passer de 3,3% à 3,5% en 2024, selon un récent rapport de l’Onu. Mais certains pays feront un bond encore plus important qu’en... 22.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-22T07:30+0100

2024-01-22T07:30+0100

2024-01-22T07:30+0100

croissance

croissance économique

afrique

mauritanie

sénégal

soudan du sud

comores

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

Parmi les meilleures dynamiques, on devrait retrouver: La Mauritanie, avec 6,7% de croissance, soit 2,5 points de plus que l’an passé; Le Sénégal, avec une croissance folle de 9,2%, soit 2,4 points de plus qu’en 2023; Le Soudan du Sud reprendra du poil de la bête avec 2,5% de croissance, soit 2,4 % de plus qu’en 2023; Les Comores, quant à elles, passeront de 2,2% à 3,6 % de croissance du PIB.

afrique

mauritanie

sénégal

soudan du sud

comores

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

croissance, croissance économique, afrique, mauritanie, sénégal, soudan du sud, comores