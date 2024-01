https://fr.sputniknews.africa/20240121/investiture-de-felix-tshisekedi-elu-pour-son-deuxieme-mandat-presidentiel-en-rdc-1064716093.html

Investiture de Félix Tshisekedi, élu pour son deuxième mandat présidentiel en RDC - images

Le Président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, largement vainqueur des élections de décembre, a prêté serment samedi à Kinshasa pour un... 21.01.2024, Sputnik Afrique

Une vingtaine de chefs d'Etat africains et des délégations de plusieurs dizaines d'autres pays étaient présents à la cérémonie d'investiture."J'ai conscience de vos attentes", a ensuite déclaré Félix Tshisekedi dans son discours d'investiture, en évoquant le chômage, le pouvoir d'achat, les jeunes, les femmes, la cohésion nationale...La présidentielle a eu lieu en même temps que les élections législatives, provinciales et locales, un quadruple scrutin qui a démarré le 20 décembre et, face aux multiples problèmes logistiques, s'est étalé sur plusieurs jours.

