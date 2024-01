Le conflit en mer Rouge pourrait entraîner la hausse des prix des produits alimentaires en Europe

Certains cargos contournent désormais le continent africain pour éviter d’être attaqués par les Houthis. Ils suivent un itinéraire plus long et plus coûteux, relate l’agence médiatique Bloomberg.