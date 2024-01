https://fr.sputniknews.africa/20240120/lalgerie-dans-le-top-5-des-principaux-importateurs-de-ble-russe-1064707688.html

L'Algérie dans le top 5 des principaux importateurs de blé russe

L'Algérie dans le top 5 des principaux importateurs de blé russe

La Russie a livré à ce pays près de 2,5 millions de tonnes en 2023. D’ailleurs, les volumes de ces exportations en Algérie ont augmenté de 25% entre juillet et... 20.01.2024, Sputnik Afrique

Les livraisons de céréales russes vers ce pays maghrébin ont repris en 2021, lorsque 330.000 tonnes ont été importées. C’est le résultat du travail minutieux d'institutions russes visant à lever les barrières techniques empêchant les importations.Outre le blé tendre, l'Algérie importe du maïs (près de 3 millions de tonnes par an) et de l'orge, mais aussi du riz, des pois chiches, des lentilles et certains types de grains.

