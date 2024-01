https://fr.sputniknews.africa/20240120/israel-ne-peut-pas-evoquer-lautodefense-comme-pretexte-pour-tuer-des-civils-1064715276.html

Israël ne peut pas évoquer l'autodéfense comme prétexte pour tuer des civils

C'est la position de principe de l'avocat sud-africain Wikus van Rensburg. Ce dernier dirige un groupe de juristes qui préparent un recours civil contre les... 20.01.2024, Sputnik Afrique

Dans un entretien accordé à Sputnik, Me van Rensburg a souligné qu'entre 40 et 50 avocats étaient prêts à soutenir ou participer à ce recours collectif civil contre Washington et Londres.Selon lui, le jugement qui sera rendu par la Cour internationale de Justice en réaction à la requête de l'Afrique du Sud constituera "une bonne ligne directrice pour aborder notre plainte contre ces deux pays". "Cependant, nous ne sommes pas liés par la CIJ et ces décisions," souligne-t-il.Parlant des atrocités commises par Israël à Gaza, il a évoqué le bombardement de bâtiments, la perte de vies innocentes et le profond traumatisme vécu par les enfants et les femmes.Toujours d'après lui, un éventuel jugement en faveur des Palestiniens devrait ouvrir la voie à des réparations substantielles qui permettront aux populations affectées de revenir à la vie normale et surmonter l'impact psychologique du conflit.

