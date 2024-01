https://fr.sputniknews.africa/20240119/pyongyang-teste-un-systeme-darmement-nucleaire-sous-marin-1064688581.html

Pyongyang teste un système d'armement nucléaire sous-marin

Pyongyang teste un système d'armement nucléaire sous-marin

La Corée du Nord a annoncé vendredi avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin en réponse aux exercices navals menés récemment par Séoul, Tokyo et... 19.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-19T07:22+0100

2024-01-19T07:22+0100

2024-01-19T07:22+0100

corée du nord

pyongyang

nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103172/20/1031722024_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_88e55f59c7caa9ce2ab41d4b6d5b9c2c.jpg

Selon l'agence de presse d'État KCNA, Pyongyang a "mené en mer de l'Est un test de son système d'armement nucléaire sous-marin Haeil-5-23 en développement".Ce test intervient en réponse à l'exercice naval trilatéral mené en début de semaine par la Corée, le Japon et les États-Unis.Ces exercices trilatéraux, impliquant un porte-avions américain à propulsion nucléaire, ont "gravement menacé la sécurité" du Nord, a déclaré le ministère nord-coréen de la Défense dans un communiqué cité par l'agence d'État KCNA.Le test annoncé vendredi permet "au dispositif de contre-attaque sous-marine basé sur les armes nucléaires de notre armée d'être encore renforcé", a mis en avant le porte-parole, affirmant que les différentes réponses maritimes et sous-marines de Pyongyang allaient "continuer à dissuader les manœuvres militaires hostiles des marines des États-Unis et de leurs alliés".

corée du nord

pyongyang

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

corée du nord, pyongyang, nucléaire