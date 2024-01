https://fr.sputniknews.africa/20240119/deception-le-niger-sur-sa-cooperation-antiterroriste-avec-les-pays-occidentaux-1064695055.html

"Déception": le Niger sur sa coopération antiterroriste avec les pays occidentaux

"Déception": le Niger sur sa coopération antiterroriste avec les pays occidentaux

En matière de lutte antiterroriste, l’attente du Niger sur la coopération avec les pays occidentaux "n'a pas été à la hauteur", a fait savoir auprès de Sputnik... 19.01.2024, Sputnik Afrique

"Le Niger est bien placé pour dire aujourd'hui qu'il a attendu beaucoup de sa coopération avec certains de ces pays. Malheureusement, l'attente n'a pas été à la hauteur", lance à Sputnik Afrique Ali Lamine Zeine. Le Premier ministre nigérien vient de terminer sa visite de trois jours à Moscou.Pourtant, le pays a récemment multiplié ses partenariats, et dans un avenir proche, "une coopération beaucoup plus fructueuse permettra d'arriver à contenir ce terrorisme" au Niger, espère-t-il.Effet bénéfique du retrait du contingent françaisLe départ des troupes françaises a "positivement impacté" la lutte du Niger contre le terrorisme, a fait savoir le 17 janvier à Sputnik Salifou Mody, ministre nigérien de la Défense.Les derniers militaires français déployés au Niger ont quitté le pays fin décembre 2023. Ce désengagement a été acté par Emmanuel Macron en septembre, suite à l'arrivée des militaires au pouvoir et la destitution du Président élu Mohamed Bazoum.

