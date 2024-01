https://fr.sputniknews.africa/20240118/un-bon-nombre-de-mercenaires-etrangers-sont-stationnes-a-kharkov-dans-lest-de-lukraine-1064681942.html

Un "bon nombre de mercenaires étrangers sont stationnés à Kharkov", dans l'est de l'Ukraine

Un "bon nombre de mercenaires étrangers sont stationnés à Kharkov", dans l'est de l'Ukraine

Les mercenaires étrangers combattant en Ukraine sentent "une impunité totale", estime auprès de Sputnik Afrique une journaliste française. 18.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-18T15:09+0100

2024-01-18T15:09+0100

2024-01-18T15:09+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

france

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102278/24/1022782496_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_c784f58b042634ce471f793355542c8e.jpg

Kiev et les pays occidentaux "savent très bien de toute façon que l'Ukraine ne peut pas gagner", estime Christelle Néant, intérrogée par Sputnik Afrique.De plus, les mercenaires étrangers "sentent clairement qu'ils ont une impunité totale et ce depuis bien avant l'opération militaire spéciale, parce qu'il y a déjà eu des Français qui combattaient pour Ukraine dès 2014, principalement dans les bataillons néo nazis type Azov* ou Secteur Droit*". Ils sont nomreux à Kharkov, ville dans l'est de l'Ukraine, avance-t-elle.Ces mercenaires étrangers seraient logés dans les "casernes qui ont été construites par l'Union soviétique", ces emplacements "sont connues évidemment des Russes, et là, et je pense que ça se reproduira", explique à Sputnik Afrique Laurent Brayard, autre expert français."On a eu beaucoup d'exemples également de frappes russes sur des états majors ukrainiens et le renseignement russe est extrêmement efficace", développe-t-il.* Organisation terroriste interdite en Russie.

russie

ukraine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, france, mercenaires