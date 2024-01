Les frappes russes "freinent l’enthousiasme" des mercenaires en Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20240118/les-frappes-russes-freinent-lenthousiasme-des-mercenaires-en-ukraine-1064675853.html

Les frappes russes sur les installations abritant des mercenaires étrangers en Ukraine "freineront l'enthousiasme" de ces soldats, estime auprès de Sputnik...

Ces combattants étrangers "sont en Ukraine en grande partie pour l’argent", la plupart sont probablement plus des marginaux que des professionnels, développe Karen Kwiatkowski."Il y a des gens, y compris des Américains, qui ont été psychologiquement ruinés dans leur travail et leur vie normale à la suite de plus de 30 ans d’intervention américaine en Irak, en Afghanistan, même dans l’ex-Yougoslavie. Certains sont sans aucun doute des sociopathes qui aiment tirer sur les gens, mais d’autres cherchent à se sentir partie intégrante de quelque chose de réel, et c’est ce que leur procure le combat", analyse cette lieutenant-colonel à la retraite de l’US Air Force.Le 17 janvier la Russie a frappé sur un emplacement des mercenaires étrangers dans la ville ukrainienne de Kharkov. Plus de 60 mercenaires, dont la plupart français, ont été éliminés et une vingtaine d'autres blessés, selon la Défense russe.

