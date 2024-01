https://fr.sputniknews.africa/20240118/le-pakistan-a-mene-des-frappes-contre-des-terroristes-en-iran-des-femmes-et-enfants-ont-ete-tues-1064670483.html

Le Pakistan a mené des "frappes contre des terroristes" en Iran, des femmes et enfants ont été tués

Le Pakistan a mené des "frappes contre des terroristes" en Iran, des femmes et enfants ont été tués

Le Pakistan a annoncé le 18 janvier avoir mené dans la nuit des "frappes contre des caches terroristes" en Iran, après une attaque iranienne sur son... 18.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-18T06:44+0100

2024-01-18T06:44+0100

2024-01-18T06:45+0100

pakistan

iran

frappe de missile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/12/1064670318_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_398f1c5c141843203a26e94ef68f455f.jpg

"Ce matin, le Pakistan a mené une série de frappes de précisions, hautement coordonnées et spécifiquement ciblées, contre des caches terroristes dans la province du Sistan-Balouchistan", dans le sud-est de l'Iran, a annoncé dans un communiqué le ministère pakistanais des Affaires étrangères, en précisant qu'un "certain nombre de terroristes ont été tués".L'agence officielle iranienne Irna a de son côté annoncé que "plusieurs explosions ont été entendues dans plusieurs secteurs autour de la localité de Saravan"Des civils tuésAu moins trois femmes et quatre enfants ont été tués jeudi dans le sud-est de l'Iran après une frappe de missiles par le Pakistan, a rapporté la télévision publique iranienne."Le Pakistan a attaqué un village proche de la frontière avec des missiles", a indiqué la télévision publique.Frappes iraniennesTéhéran avait mené mardi soir une frappe aérienne contre des "cibles terroristes" au Pakistan, une attaque qui a causé la mort de deux enfants selon Islamabad.L'agence de presse iranienne Mehr a précisé que cette "riposte par missile et par drone" avait visé le quartier général au Pakistan du groupe djihadiste Jaish al-Adl (Armée de la Justice en arabe), en réponse à une "agression contre la sécurité" de l'Iran.

pakistan

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pakistan, iran, frappe de missile