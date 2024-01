https://fr.sputniknews.africa/20240118/larmee-russe-mene-a-bien-sa-mission-de-combat-pour-detruire-les-mercenaires-totalement-1064685134.html

La France "ne peut abandonner complètement la loi de la jungle, comme en témoigne le fait que des mercenaires français combattent aux côtés des forces armées... 18.01.2024, Sputnik Afrique

"L'armée russe mène à bien sa mission de combat pour détruire les mercenaires totalement et proprement", indique auprès de Sputnik Qin An, expert chinois.La France "fait partie de cette 'meute de loups', un groupe d’intimidation, et ne peut abandonner complètement la loi de la jungle, comme en témoigne le fait que des mercenaires français combattent aux côtés des forces armées ukrainiennes", fait-il savoir.Pour lui, Moscou doit "lutter de manière décisive" contre la chaîne d’approvisionnement en armes américaines, britanniques et françaises vers l’Ukraine.Le 16 janvier, la Russie a frappé un regroupement de mercenaires étrangers dans la ville ukrainienne de Kharkov. Plus de 60 combattants -dont la plupart sont des Français- ont été éliminés et une vingtaine d'autres blessés, selon la Défense russe.

