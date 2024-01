https://fr.sputniknews.africa/20240118/la-mouvance-neo-nazie-est-encore-bien-vivante-dans-lhexagone-selon-un-expert-francais-1064674644.html

La mouvance néo-nazie est "encore bien vivante" dans l’Hexagone, selon un expert français

La mouvance néo-nazie est "encore bien vivante" dans l’Hexagone, selon un expert français

La mouvance néo-nazie existe toujours en France, déclare à Sputnik Afrique un analyste géopolitique français. Le 17 janvier la Défense russe a éliminé plus de... 18.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-18T10:26+0100

2024-01-18T10:26+0100

2024-01-18T10:29+0100

donbass. opération russe

france

russie

ukraine

néonazis

opinion

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102278/24/1022782496_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_c784f58b042634ce471f793355542c8e.jpg

"Malheureusement, dans mon pays on a une mouvance néo-nazie qui malheureusement existe toujours et qui en profite pour faire ça", déclare à Sputnik Afrique Cyrille de Lattre réagissant à la frappe russe sur des mercenaires étrangers dans l’est de l’Ukraine.De plus, "on se retrouve face à une propagande menée par certains pays de l'Union européenne", considère l'analyste."On a pas mal de ceux qu'on appelle les guerriers TikTok qui vont là-bas pour faire des concerts, des vidéos, pour se vanter. Il y a des gars qui n'ont assurément plus rien. Et dans le lot, il y en a qui vont par volonté de faire quelque chose, mais ces gens ne sont pas enseignés correctement, parce que pour eux c'est aller à une réunion certaine", développe Cyrille de Lattre.Suite à cette frappe survenue le 17 janvier à Kharkov, plus de 60 mercenaires, dont la plupart français, ont été éliminés, une vingtaine d'autres ont été blessés, selon la Défense russe.

france

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, russie, ukraine, néonazis, opinion, mercenaires