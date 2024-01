https://fr.sputniknews.africa/20240118/la-coupe-dafrique-des-nations-a-bien-demarre-mais-elle-ne-sourit-pas-aux-nations-favorites---1064680643.html

La Coupe d'Afrique des nations "a bien démarré", mais elle "ne sourit pas aux nations favorites"

La Coupe d'Afrique des nations "a bien démarré", mais elle "ne sourit pas aux nations favorites"

Les organisateurs ivoiriens de la 34e Coupe d'Afrique des nations de football n'ont rien à se reprocher. Au regard des premiers résultats des matches, les... 18.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-18T14:26+0100

2024-01-18T14:26+0100

2024-01-18T14:26+0100

coupe d'afrique des nations can

côte d'ivoire

football

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/12/1064680370_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_af1353f32af8563c0b8b101288479a82.jpg

La Coupe d'Afrique des nations "a bien démarré" en Côte d'Ivoire, mais elle "ne sourit pas aux nations favorites", a déclaré à Sputnik Afrique Hilary Christelle Tolo Kpadonou, journaliste sportive béninoise. Quant aux infrastructures, "il n'y a rien à reprocher, selon la journaliste. Les six stades apprêtés pour la circonstance sont très bien, aux normes internationales. La Côte d'Ivoire est désormais apte et éligible à toute sorte de compétitions internationales".Coupe d'Afrique des nations de football 2023La 34e Coupe d'Afrique des nations se déroule du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Initialement prévue pour l'été dernier, elle a été repoussée à janvier pour des raisons météorologiques. Le coup d’envoi de la 34e édition de la CAN a été donné au stade olympique Alassane-Ouattara d'Ebimpé, à 25 km au nord d'Abidjan, la capitale économique du pays. Au total, 24 équipes sont en lice pour succéder au Sénégal, champion d'Afrique en titre. Les organisateurs attendent jusqu'à 1,5 million de visiteurs à cet événement sportif.

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

coupe d'afrique des nations can, côte d'ivoire, football, sport