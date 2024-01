https://fr.sputniknews.africa/20240117/liran-compte-devenir-tierce-partie-dans-le-proces-de-pretoria-contre-israel--1064665787.html

L'Iran compte devenir tierce partie dans le procès de Pretoria contre Israël

Le vice-Président iranien pour les affaires juridiques a annoncé l’intention de son pays de participer en tant que tierce partie au procès pour génocide... 17.01.2024, Sputnik Afrique

"Dès que l'Afrique du Sud a déposé sa plainte, nous avons formé une commission et nous déposerons bientôt une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice des Nations unies en tant que tierce partie", a indiqué M.Dehghan cité par l'agence de presse iranienne Tasnim.Le 29 décembre, l'Afrique du Sud a accusé Israël d’avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Pretoria estime que l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier ne peut pas justifier la situation actuelle dans la bande de Gaza et demande à la Cour de prendre des mesures provisoires à l'encontre des autorités israéliennes.Le ministère israélien des Affaires étrangères a depuis déclaré que l'action en justice de l'Afrique du Sud ne reposait sur aucune base factuelle et accusé Pretoria de collaborer avec des "terroristes".

