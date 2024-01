https://fr.sputniknews.africa/20240117/lile-maurice-leve-lalerte-maximale-apres-le-passage-du-cyclone-belal-1064655506.html

L'île Maurice lève l'alerte maximale après le passage du cyclone Belal

L'île Maurice lève l'alerte maximale après le passage du cyclone Belal

Le cyclone Belal s'éloignait de l'île Maurice après avoir atteint le point le plus proche de l'île tôt mardi matin, mais le retour à la normale est difficile... 17.01.2024, Sputnik Afrique

Si au niveau des pertes humaines, on déplore le décès d'une personne alors qu'une autre est portée disparue, les dégâts matériels sont conséquents, a indiqué la police dans un communiqué.Selon la station météorologique, le cyclone faisait route vers l'est à la mi-journée et ne représentait plus une menace pour Maurice. Toutes les alertes ont été levées.Néanmoins, des bandes nuages continuaient de couvrir le pays et des rafales de vents allant jusqu'à 80 km/h étaient toujours ressenties sur certaines parties de l'île Maurice, qui est restée confinée pendant 18 heures. Outre les services essentiels, toutes les entreprises sont restées fermées.À 15h00 heure locale, les autorités aéroportuaires ont déclaré dans un communiqué que l'heure de la reprise des activités à l'aéroport international SSR n'était pas encore connue.Mardi matin, à la levée de l'alerte niveau IV (le niveau le plus élevé) qui a été remplacée par une alerte de sécurité, les autorités ont entamé les opérations d'urgence pour assurer la sécurité des habitants.APS)

