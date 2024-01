https://fr.sputniknews.africa/20240117/la-tanzanie-et-langola-conviennent-de-renforcer-leur-cooperation-dans-ces-secteurs-1064656067.html

La Tanzanie et l'Angola conviennent de renforcer leur coopération dans ces secteurs

2024-01-17T08:40+0100

Les protocoles d'accord ont été signés par de hauts fonctionnaires à la fin d'une réunion de la 2e session de la Commission mixte bilatérale ayant été tenue pendant deux jours à Zanzibar en Tanzanie, a indiqué le ministère tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine dans un communiqué.Selon le communiqué, les fonctionnaires des deux pays ont également discuté de la coopération dans des domaines tels que la défense et la sécurité, l'économie bleue et le transport aérien.

