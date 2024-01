https://fr.sputniknews.africa/20240117/la-russie-frappe-un-point-de-deploiement-de-mercenaires-etrangers-a-kharkov--1064666147.html

La Russie frappe des mercenaires étrangers, la plupart français, en Ukraine

La Russie frappe des mercenaires étrangers, la plupart français, en Ukraine

La Défense russe a annoncé avoir porté une frappe avec des armes de précision sur un point de déploiement de mercenaires étrangers abritant principalement des... 17.01.2024

2024-01-17T17:22+0100

2024-01-17T17:22+0100

2024-01-17T17:41+0100

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1b/1045140172_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835e320d52763fe920956df2a6a0d8c0.jpg

L'armée russe a frappé un point de déploiement de mercenaires étrangers à Kharkov avec des armes de précision, a annoncé ce mercredi 17 janvier le ministère russe de la Défense.Selon la Défense, au moins 60 mercenaires ont été tués, plus d'une vingtaine ont été hospitalisés.Le bâtiment qui abritait les mercenaires a été complètement détruit, ajoute l'instance.Le 16 janvier, le maire de Kharkov, Ihor Terekhov, avait fait état d'explosions dans la ville. Selon la carte des alertes aériennes disponible sur le site internet du ministère ukrainien de la Transformation numérique, une alerte aérienne s'était déclenchée ce jour-là dans les régions de Kharkov et de Soumy.Frappes russes en UkraineL'armée russe tire des missiles sur des sites énergétiques, des usines militaires, des postes de commandement en Ukraine en réponse aux bombardements ukrainiens visant des cibles civiles sur le territoire national.Dans le même temps, les forces russes n’attaquent pas les bâtiments résidentiels et les infrastructures sociales en Ukraine, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

