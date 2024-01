https://fr.sputniknews.africa/20240117/ce-pays-africain-discute-avec-moscou-de-la-creation-dune-base-militaire-1064668527.html

Ce pays africain discute avec Moscou de la création d'une base militaire

Les ministères centrafricain et russe mènent des discussions sur la création d'une base militaire, a appris Sputnik auprès de l'ambassade de Russie en... 17.01.2024, Sputnik Afrique

Bangui et Moscou discutent de la mise en place d'une base militaire russe en République centrafricaine, a annoncé à Sputnik ce mercredi 17 janvier l'ambassade de Russie à Bangui, citant des sources au sein du ministère centrafricain de la Défense.Selon l'ambassade russe, "le lieu où les militaires russes pourraient être déployés est à l'étude. La date d'arrivée du contingent et sa taille n'ont pas encore été arrêtés".Un base militaire près de Bangui?Fidèle Gouandjika, conseiller du Président centrafricain, avait précédemment annoncé que les autorités du pays avaient cédé à Moscou un site comprenant des casernes capables d'accueillir 10.000 soldats qui se trouve à 80 km de Bangui.En mai 2023, Rameaux-Claude Bireau, ministre centrafricain de la Défense avait fait savoir à Sputnik que des discussions étaient en cours pour créer une base, sans donner plus de détails. Bangui voudrait accueillir une base militaire russe parce qu'elle se souvient de l'aide apportée par l'armée russe lorsque des groupes armés ont envahi le pays, avait expliqué à Sputnik Afrique Léon Dodonou-Pounagaza, ambassadeur centrafricain à Moscou.

