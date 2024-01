https://fr.sputniknews.africa/20240117/avec-la-russie-le-niger-entamera-le-renforcement-du-potentiel-de-ses-forces-armees-1064662775.html

Avec la Russie, le Niger entamera le renforcement du potentiel de ses forces armées

Avec la Russie, le Niger entamera le renforcement du potentiel de ses forces armées

Niamey et Moscou procèderont au renforcement des capacités des forces armées nigériennes, a déclaré à Sputnik le ministre nigérien de la Défense, en visite à... 17.01.2024, Sputnik Afrique

"En ce qui concerne le domaine de la sécurité et la défense, les choses vont vite. Nous avons préalablement eu un certain nombre de rencontres à Niamey et nous avons finalisé ici à Moscou les projets. Et très bientôt, dans le domaine du renforcement des capacités de nos forces, les activités vont démarrer", a précisé le général Salifou Mody à Sputnik.Le ministre de la Défense fait partie de la délégation nigérienne présidée par le Premier ministre Ali Lamine Zeine qui est arrivée le 16 janvier dans la capitale russe.Présence de partenaires sur le sol nigérienSelon Salifou Mody, de "différents partenaires" du Niger ont été "déjà informés des nouveaux objectifs" que le pays a définis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme"."Nous allons très bientôt discuter avec nos différents partenaires pour définir les grandes lignes de leur participation, ou bien de leur présence sur notre territoire", a-t-il dit à Sputnik.

