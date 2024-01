https://fr.sputniknews.africa/20240116/le-xxie-siecle-ne-peut-pas-continuer-sur-la-voie-des-barbaries-du-passe-1064649568.html

"Le XXIe siècle ne peut pas continuer sur la voie des barbaries du passé"

"Le XXIe siècle ne peut pas continuer sur la voie des barbaries du passé"

La Namibie s’oppose au soutien allemand à Israël. Des peuples namibiens ont été victimes du premier génocide enregistré au XXe siècle sous la domination... 16.01.2024, Sputnik Afrique

Windhoek critique la décision de Berlin de soutenir Israël dans une affaire à la Cour internationale de Justice.Des peuples namibiens ont été victimes du premier génocide enregistré au XXe siècle sous la domination coloniale allemande, rappelle à Sputnik Afrique un expert de l'Université de technologie de Tshwane en Afrique du Sud.Le programme d'extermination des Héréros et des Namas a été perpétré sous les ordres de Lothar von Trotha dans le Sud-Ouest africain allemand, actuelle Namibie, entre 1904 et 1908. Environ 80% des peuples insurgés et de leurs familles ont été tués, soit 65.000 Héréros et près de 20.000 Namas.

