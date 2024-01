https://fr.sputniknews.africa/20240116/le-soudan-annonce-le-gel-des-relations-avec-ligad-1064654531.html

Le Soudan annonce le gel des relations avec l'IGAD

Le Soudan annonce le gel des relations avec l'IGAD

Le ministère soudanais des Affaires étrangères a annoncé mardi "geler" ses relations avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). 16.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-16T21:35+0100

2024-01-16T21:35+0100

2024-01-16T21:48+0100

soudan

afrique subsaharienne

igad

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18655/52/186555298_0:172:4000:2422_1920x0_80_0_0_864c4a3b3c5eb699dd0298489f1584ed.jpg

Le Soudan a gelé sa coopération avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est (IGAD) regroupant huit pays, a déclaré ce mardi 16 janvier le ministère soudanais des Affaires étrangères.Depuis le 15 avril, l'armée soudanaise est aux prises avec les Forces de soutien rapide (FSR). Ce conflit a fait plus de 13.000 morts, selon une estimation de l'ONG Armed Conflict Location&Event Data Project (ACLED).En outre, plus de sept millions de personnes ont été déplacées, d'après l'Onu. Les efforts diplomatiques pour des négociations de paix, notamment des États-Unis, de l'Arabie saoudite et, plus récemment de l'IGAD, ont jusque-là échoué.

soudan

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, afrique subsaharienne, igad, international