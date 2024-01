https://fr.sputniknews.africa/20240116/aux-comores-azali-assoumani-remporte-la-presidentielle-des-le-premier-tour-1064652596.html

Aux Comores, Azali Assoumani remporte la présidentielle dès le premier tour

Azali Assoumani a été réélu pour un troisième mandat présidentiel aux Comores, le remportant dès le premier tour le 14 janvier. 16.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-16T19:07+0100

2024-01-16T19:07+0100

2024-01-16T21:08+0100

Le Président sortant comorien, Azali Assoumani, 65 ans a été réélu à son poste dès le premier tour du scrutin du 14 janvier, a déclaré Idrissa Said Ben Ahmada, président de la Commission électorale indépendante (CENI).M.Assoumani a recueilli 62,97% des suffrages exprimé, a précisé le chef de la CENI, citant des résultats provisoires.S'adressant à ses partisans suite à l'annonce des résultats provisoires, M.Assoumani s'est félicité de cette "confiance renouvelée," qui constitue pour lui "une responsabilité énorme" et un encouragement à aller encore plus loin dans la mise en œuvre d'actions visant à améliorer davantage la situation politique et économique du pays.Mettant en avant l'importance de l'unité, de la paix, d'institutions solides et du respect des principes démocratiques, il a exprimé sa disponibilité, "si les résultats sont confirmés," à travailler avec l'ensemble des Comoriens, toutes tendances politiques confondues, pour sortir le pays de la pauvreté et du sous-développement.L'ancien militaire arrivé au pouvoir en 1999 suite à un coup d'État, avant d'être élu Président de l'union des Comores en 2002, 2016 et 2019, va ainsi rempiler pour un troisième mandat consécutif. Présidentielle du 14 janvierOutre M.Assoumani, une dizaine d'hommes politiques se sont présentés au poste le plus élevé comorien, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères Abudu Soefo, l'ancien maire de la capitale et leader du parti Orange, Daoudou Abdallah Mohamed, et le Rassemblement démocratique des Comores pour l'égalité, Mouigni Baraka Saïd Soilihi.La CENI avait fait état le 14 janvier taux de participation dépassant les 60%, soulignant que le scrutin, qui avait mobilisé 338.940 électeurs, s'était déroulé dans un climat serein.

