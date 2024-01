https://fr.sputniknews.africa/20240116/attaques-iraniennes-contre-erbil-juste-punition-pour-ceux-qui-ont-viole-la-securite-du-pays-1064644510.html

Attaques iraniennes contre Erbil: "Juste punition pour ceux qui ont violé la sécurité du pays"

Attaques iraniennes contre Erbil: "Juste punition pour ceux qui ont violé la sécurité du pays"

Au lendemain des attaques de Téhéran contre Erbil en Irak, le porte-parole de la diplomatie iranienne explique que celles-ci ont été lancée pour défendre la... 16.01.2024, Sputnik Afrique

Les Gardiens de la révolution islamique (GRI) ont tiré des missiles sur des sites qu'ils croient associés avec Mossad et Daesh* avec des missiles balistiques dans la nuit du 15 au 16 janvier, selon l'agence de presse IRNA. L'Iran a identifié ces cibles grâce à son réseau de renseignement avancé, a indiqué Nasser Kanaani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays.Frappe iranienneSelon IRNA, les Gardiens de la révolution islamique ont frappé avec 24 missiles balistiques de types différents sur des sites américains et israéliens dans le nord de l'Irak et en Syrie. Ils affirment avoir ainsi détruit des bases de groupes terroristes anti-iraniens, ainsi que des bases américaines et le bâtiment du consulat des États-Unis.Les États-Unis ont critiqué ces attaques "imprudentes", tout en affirmant qu’aucune installation américaine n’avait été touchée. Les autorités irakiennes ont pour leur part démenti les informations selon lesquelles la frappe aurait touché le quartier-général de Mossad à Erbil.*Organisation terroriste interdite en Russie

