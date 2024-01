https://fr.sputniknews.africa/20240115/la-zambie-annonce-des-mesures-plus-strictes-visant-a-contenir-lepidemie-de-cholera-1064621347.html

La Zambie annonce des mesures plus strictes visant à contenir l'épidémie de choléra

Le gouvernement zambien a introduit une clause dans un instrument statutaire pour renforcer les mesures de prévention et de contrôle du choléra, selon la... 15.01.2024, Sputnik Afrique

La clause introduite interdit désormais la présence de gardiens de lit dans les centres de traitement du choléra et contraint à l'enterrement en toute sécurité des personnes suspectées d'avoir été atteintes de la maladie, a-t-elle indiqué à la presse lors d'un point de presse sur le choléra.Parmi les autres mesures plus strictes, figurent la restriction du commerce de denrées alimentaires dans des conditions insalubres et l'interdiction de rassemblements funéraires pour les personnes décédées du choléra, tandis que les célébrations religieuses ne peuvent durer plus de deux heures."Le nombre de nouveaux cas reste très élevé. Même si nous avons continué à lutter contre le choléra de manière multisectorielle", a-t-elle averti.Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 431 nouveaux cas et onze décès dans six des dix provinces du pays, tandis que 388 personnes sont sorties des hôpitaux.Au total, 362 personnes sont décédées et 9.155 autres ont été touchées depuis l'apparition de la maladie véhiculée par l'eau en octobre dernier.

