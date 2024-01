https://fr.sputniknews.africa/20240115/au-senegal-un-reseau-de-bus-100-electrique-vient-detre-lance-1064623309.html

Au Sénégal, un réseau de bus 100% électrique vient d’être lancé

Pour lancer le projet Rapid Transit (BRT), Macky Sall s'est rendu dimanche à Guédiawaye, dans la région de Dakar. Cette infrastructure, censée améliorer la... 15.01.2024, Sputnik Afrique

Elle doit permettre de transporter quotidiennement 300.000 passagers. Le temps de trajet de Guédiawaye au centre de Dakar devrait être divisé par deux, de 90 à 45 minutes.Le Président et la Première dame se sont embarqués dans l'un des bus pour partir en direction du centre de la capitale. Macky Sall a évoqué un transport "sécurisé" et "totalement décarboné".Le projet BRT, dont les travaux ont commencé en 2020, est financièrement soutenu par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et le Fonds vert pour le climat de l'Onu.

